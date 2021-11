Gf Vip, gieffini convinti che i nuovi concorrenti siano già nella casa

I vipponi credono che i nuovi concorrenti, pronti ad animare la casa di Cinecittà, siano già arrivati. Le immagini hanno fatto divertire i fan.

La casa più spiata (e chiacchierata d’Italia) continua ad animare la cronaca rosa nostrana, tra litigi e nuovi intrighi. Il rapporto tra Alex e Soleil sembra sempre più stretto, ma non mancano neppure le discussioni tra i conquilini: a scombussolare gli equilibri (già incerti) saranno i nuovi concorrenti, pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

I gieffini, tuttavia, sono convinti che i nuovi compagni siano già nascosti in altre stanze di Cinecittà. Per raccogliere tracce e indizi, alcuni vipponi hanno iniziato a origliare: si sono avvicinati a porte e pareti in attesa di qualche segnale sospetto e hanno mostrato un vero talento per lo spionaggio.

Gf Vip, nuovi concorrenti già nella casa?

Nuovi concorrenti sono pronti a farsi conosocere tra le mura di Cinecittà.

Il realty continua a ottenere grandi consensi e anche questa edizione sarà prolungata: per tenere viva la routine quotidiana, tra i gieffoni arriveranno nuovi concorrenti.

I vipponi, tuttavia, credono che i nuovi compagni siano già vicini a loro, magari nascosti in altre stanze misteriose della casa. Tra i gieffini, c’è chi è in trepidante attesa di conoscere i nuovi coinquilini: saranno sorprese gradite?

Gf Vip, i gieffini credono che i nuovi concorrenti siano già nella casa

Alcuni gieffini sperano di conoscere presto i nuovi compagni, altri invece non sono particolarmente entusiasti. È il caso di Clarissa Selassié, che non sembra così desiderosa di incontrare nuovi concorrenti, forse timorosa che gli equilibri possano essere stravolti e i rapporti turbati.

Di altra opinione Miriana Trevisan: per lei i nuovi arrivati sono già nella casa. “Ho un flash, è già qui il concorrente che entrerà ed è in cambusa”, ha esclamato.

Gf Vip, nuovi concorrenti già nella casa? La curiosità di alcune gieffine

Clarissa, Sophie e Miriana Trevisan, ma anche Soleil hanno iniziato a picchiare le mani sul muro, chiedendo che se dall’altra parte ci fosse qualcuno Tuttavia, non sono arrivate risposte. Le gieffine, tuttavia, restano convinte che i nuovi concorrenti si trovino nella Love Boat. “Ragazzi! Sappiamo che siete qua dentro! Attendiamo notizie da voi, dateci un segnale”, hanno detto.

Per depistarle ulteriormente, la produzione ha messo la musica in sottofondo. “Hanno messo la musica per paura che ci rispondessero”, è la reazione di Soleil, protagonista indiscussa (e non esente dalle polemiche) dell’edizione del Gf Vip.