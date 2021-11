GF Vip, Giucas Casella: “Con Sabrina Ferilli c’è stato un bacio”

Nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip Giucas Casella ha raccontato un aneddoto su Sabrina Ferilli. Ecco cosa è successo.

Giucas Casella, la diciannovesima puntata del GF Vip

Nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del compleanno di Giucas Casella. L’illusionista ha compiuto 72 anni e nel corso della diretta ha avuto modo di vedere una clip con alcuni auguri. In particolare Giucas Casella ha ricevuto un video messaggio della sua compagna Valeria in campagna del loro asinello Napoleone.

Giucas Casella, il bacio con Sabrina Ferilli

Proprio in questa occasione Giucas Casella ha raccontato di aver baciato Sabrina Ferilli. A tal proposito, infatti, ha dichiarato: “Con Sabrina Ferilli c’è stato un bacio“. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Signorini che ha commentato: “No vabbè”. Per poi aggiungere: “Quindi dopo Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Orietta Berti ora mi vuoi dire che hai baciato pure Sabrina?”.

“E sai quante ne ho baciate…”, ha replicato Giucas Casella.

Dopo essere stato interpellato dal conduttore, quindi, Giucsa Casella ha spiegato: “Giuro le ho dato un bacio stampo”. Signorini ha quindi concluso: “E vabbè il bacio stampo non vale, si danno anche all’oratorio”.

Giucas Casella, la sorpresa del figlio James

Sempre nel corso della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, Giucas Casella ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte del figlio James. Tutti i concorrenti sono stati radunati in giardino, dove è partito il freez.

A quel punto è arrivato il figlio di Giucas Casella che ha dichiarato: “Sono venuto qui solamente per te, perché ogni anno siamo insieme per il tuo compleanno”.

Ma non solo, Mara Venier ha telefonato per fare gli auguri all’illusionista. Per l’occasione ha dichiarato: “Con me non ci ha mai provato e non sa perché, come si dice a Roma lui dove coglie coglie. Potrei raccontare un sacco di cose, dei suoi viaggi all’estero a Parigi, in qualche sauna, in Grecia…”.

Signorini ha quindi invitato la nota conduttrice al Grande Fratello Vip come ospite. La Venier ha quindi affermato: “Mi piacerebbe molto fare una bella sorpresa. Un bacio a Katia, ti vedo felice e serena. Se in Rai mi danno il permesso vengo”.