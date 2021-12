GF Vip, Giulia Salemi difende le Selassiè e attacca Manila Nazzaro

Giulia Salemi al timone di GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi, si è schierata contro Manila Nazzaro e l'ha criticata per alcune sue recenti affermazioni.

È passato qualche mese da quando il 13 settembre 2021 l’edizione 2021 del Grande Fratello Vip si è avviata con successo su Canale 5, le storie dei protagonisti che fanno parte del cast stellare della sesta edizione stanno facendo piuttosto discutere.

La bella Giulia Salemi co-conduttrice insieme a Gaia Zorzi del GF Vip Party, nella puntata del 3 dicembre 2021, si è schierata contro Manila Nazzaro, dopo che l’ex Miss Italia ha rivolto parole poco edificanti nei confronti delle sorelle Selassiè.

GF Vip, Giulia Salemi si schiera contro Manila Nazzaro

La conduzione del GF Vip Party della sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata affidata a Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Proprio Giulia Salemi, nella serata del 3 dicembre 2021, in occasione della messa in onda della puntata settimanale sulla piattaforma Mediaset Infinity, si è espressa in merito ad alcune affermazioni recentemente pronunciate nella casa da Manila Nazzaro, nei confronti delle sorelle Selassiè.

Nello specifico, la Salemi ha commentato uno scontro avvenuto in casa tra l’ex Miss Italia e le tre sorelle, scaturito dalla volontà espressa dalle tre sorelle di poter avere concorrenti più giovani all’interno della casa rispetto agli attuali inquilini, una volontà che non è affatto piaciuta a Manila Nazzaro, che si è rivolta con queste parole alle Selassiè:

“Voi di Vip non avete niente, ringraziate di essere qui”.

GF Vip, Giulia Salemi e le dichiarazioni contro Manila Nazzaro

Giulia Salemi non si è lasciata sfuggire l’occasione di commentare lo scontro intercorso tra Manila Nazzaro e le sorelle Selassiè e a tal proposito ha lanciato una frecciatina infuocata verso l’ex Miss Italia, ecco le sue dichiarazioni:

“Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma”.

Al GF Vip Party, Giulia Salemi ha parlato insieme alla sua co-conduttrice Gaia Zorzi del valore dell’esperienza vissuta da lei al Grande Fratello e si è così espressa in merito: