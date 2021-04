Gf Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più innamorati: “Siamo anime gemelle”

Parole al miele tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno trovato la felicità. La loro relazione, nata nella casa del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele. Inizialmente qualcuno non credeva nella veridicità dei loro sentimenti di fronte alle telecamere, ma adesso sembra proprio che la coppia abbia consolidato il loro amore.

Ogni giorno che passa sono sempre più innamorati. E non intendono nascondersi.

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Gli ultimi dettagli relativi alla relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati raccontati dalla coppia stessa in un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi. I due hanno ammesso di amarsi follemente. La modella italo-persiana, in particolare, ha ritrovato fiducia negli uomini. “Mi stima, mi appaga e mi fa sentire unica come donna”, ha detto.

Non solo amanti, ma anche amici. “Con Pierpaolo c’è questo lato da Peter Pan per il quale siamo complici e giocosi”, ha aggiunto.

Parole al miele quelle utilizzate dall’ex velino per descrivere il suo amore per la fidanzata: “È il mio primo pensiero ogni giorno non mi capitava da tanto tempo di avere in testa una persona in maniera così assidua”, ha detto. Poi ha elogiato la sua bellezza: “Non riesco a smettere di guardarla”. La cotta per Elisabetta Gregoraci sembra dunque ormai soltanto un ricordo.

Adesso ha trovato la sua “anima gemella”.