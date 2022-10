GF Vip, gli stivali di Sonia Bruganelli conquistano i fan: il prezzo da capogiro

Sonia Bruganelli ha conquistato il pubblico del GF Vip con gli stivali da lei sfoggiati durante la diretta dello show.

Sonia Bruganelli ha conquistato fan e pubblico del GF Vip indossando un paio di stivali del brand Casadei.

Sonia Bruganelli: gli stivali al GF Vip

Spesso Sonia Bruganelli ha attirato l’attenzione su di sé con gli abiti o i gioielli sfoggiati al GF Vip e questa volta non è stata da meno: nell’ultima diretta infatti l’opinionista ha indossato un paio di stivali con tacchi a spillo e fibbie in pelle.

Si tratta dei Blade Kinky Boots di Casadei, uno dei modelli più amati del noto brand di moda, e il cui costo si aggirebbe attorno ai 1100 euro. Sonia Bruganelli li ha abbinati a un tubino nero monospalla e indossava collant neri. Le scarpe della conduttrice hanno presto fatto il giro dei social e, in tanti, hanno lodato il suo look.

I gioielli

Al GF Vip Sonia Bruganelli ha attirato l’attenzione generale anche grazie ad alcuni dei suoi gioielli e sui social in tanti non vedono l’ora di scoprire quali altri look sfoggerà l’opinionista nelle prossime dirette del programma.

La moglie di Paolo Bonolis non ha mai fatto segreto di avere un vero e proprio debole per le borse e le scarpe griffate, e spesso i suoi “acquisti di lusso” le sono valsi critiche impietose via social.

Lei stessa si è difesa da critiche simili affermando: “Borse? Ne ho tante, ma meno di Chiara Ferragni. E me le compro io. Se prendessi soldi da qualcuno, sarei schiava: dovrei fare un Instagram che piace agli sponsor.

A parte le borse, ho una vita normalissima, niente macchinoni, Spa, non esco bardata e ingioiellata. Il mio acquisto più folle? Una poltrona composta di 200 panda in peluche. Paolo non la tollera, l’ha pagata lui ed è stato uno choc”