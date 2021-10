GF Vip, Guenda Goria a Vera Miales: “Ti prendi gioco di un uomo di 67 anni”

Nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Guendalina Goria e Vera Miales.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 15 ottobre con la decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Guendalina Goria e Vera Miales. Ecco cosa è successo.

Amedeo Goria al Grande Fratello Vip

Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip si annovera Amedeo Goria. A tal proposito il noto giornalista, nel video di presentazione ha dichiarato: “Il momento più alto della mia carriera? Forse quando ho intervistato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in qualche modo contribuendo alla grande fortuna dei Mondiali del 2006”.

Soffermandosi sulla sua partecipazione al reality ha poi aggiunto: “Sono una persona abbastanza competitiva quindi quando mi butto provo a competere.

Il discorso della vittoria non mi tocca perché ho raggiunto già tante cose nella mia vita. Comunque ci provo ad andare avanti”.

Amedeo Goria, la sorpresa della figlia

Nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria è stato raggiunto dalla figlia Guenda Goria, che per l’occasione ha affermato: “Sono orgogliosa di te perché hai dimostrato a tutti di essere un uomo buono”.

Ma non solo, poco dopo in passerella è giunto anche il fidanzato Mirko, che ha chiesto la mano ad Amedeo Goria. A tal proposito ha dichiarato: “Grazie a te e Maria Teresa per aver dato alla luce una ragazza come Guenda. Ti stimo come uomo e come padre. Per me era molto importante essere qui. Qualche settimana fa, ho chiesto a Guenda di chiederle di diventare mia moglie. Cercherò di essere un uomo perfetto per lei, come si faceva una volta, volevo chiederti la mano di tua figlia”.

Amedeo Goria, il confronto tra Guenda e Vera Miales

Ma non solo, poco dopo Amedeo Goria ha incontrato nuovamente Vera in giardino. Proprio qui la donna ha avuto un confronto con Guenda Goria. “Io non ho niente contro di te, ma quello che penso che dall’inizio del percorso di mio padre al Grande Fratello, tu non lo hai mai veramente supportato. Lo hai ridicolizzato, chiamandolo polpettino e tante altre cose”.

Per poi aggiungere: “Quello che io ho notato è che il tuo desiderio era quello di venire qui, fare interviste, farti invitare. Tu sei una donna bellissima e magari questa può essere una chance per te e non ci sta niente di grave. Io me la prendo quando si gioca con la gravidanza. Io soffro di endometriosi, è una malattia di cui si parla molto poco. Manila ha parlato di paternità e maternità negata, sul tema della gravidanza non si può giocare e, permettimi, ci sono state un po’ troppo di coincidenze”.

La risposta di Vera Miales

A quel punto Vera Miales ha risposto: “Ho paura di parlare a questo punto. Amedeo sa bene tutto quello che è successo. Alla produzione ho portato lettere e certificati, perché tutto quello che dico io è tutto vero. Proprio perché io voglio tanto bene a lui e a voi, io capisco benissimo Manila e capisco benissimo te…”.