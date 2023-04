GF Vip, i cambiamenti dell'ottava stagione: "Si torna al passato"

Secondo indiscrezioni la macchina organizzativa del GF Vip 8 sarebbe già all’opera e nella prossima edizione sarebbero previsti alcuni inaspettati cambiamenti.

GF Vip: i cambiamenti

Secondo i rumor circolati in rete i vertici Mediaset e la produzione del GF Vip avrebbero già stabilito alcune delle nuove linee guida riguardanti l’ottava edizione del GF Vip che, sempre secondo i rumor, dovrebbe tornare ad essere più breve delle ultime due (prolungate anche a causa dell’emergenza Coronavirus). Sempre secondo i rumor in circolazione l’ottava edizione del programma potrebbe comprendere anche personaggi non famosi oltre ai vip, ma sulla questione ancora non vi sono conferme. In tanti tra i fan del programma hanno sognato un’edizione “mista” dello show con concorrenti famosi e non, ma finora il progetto non è mai stato realizzato.

L’ultima edizione del programma è stata fortemente criticata dal pubblico tv e sembra che abbia fatto adirare persino l’amministratore delegato Mediaset Piersilvio Berlusconi. Per questo motivo Signorini aveva rimproverato i suoi concorrenti del reality show per via degli atteggiamenti spesso volgari e aggressivi utilizzati all’interno del programma. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti sono curiosi di sapere se davvero l’ottava edizione del programma presenterà delle modifiche rispetto alle precedenti edizioni.