Il GF Vip 7 continua a tenere banco tra polemiche più o meno sensate.

Qualche telespettatore ha descritto i concorrenti come “pessimi” e Alfonso Signorini ha deciso di replicare.

Mancano ancora un paio di mesi alla fine del GF Vip 7, ma possiamo dire che questa edizione è già stata ricca di polemiche. Molti telespettatori si sono lamentati per il linguaggio scurrile dei Vipponi, sottolineando anche una maleducazione generale. Al settimanale Chi, rivista del conduttore Alfonso Signorini, sono arrivate diverse lettere di lamentela e il direttore ha deciso di replicare.

Una missiva recita:

“[…] Quest’anno i concorrenti lasciano molto a desiderare. Ti spiego il perché: possibile che Oriana non abbia mai niente da indossare e sia sempre con il sedere di fuori oppure con il seno sempre in bella vista? Non c’è un regolamento che, come hai detto tu, viene firmato prima di entrare nella casa? Eppure nessuno lo rispetta. […] Per non parlare della pulizia: è un vero immondezzaio. Tutto è in disordine e sporco, tutta la casa è disordinata! E infatti dove si truccano ci sono due asciugamani per terra che sono lì da diversi giorni, tutti ci passano sopra, li calpestano, ma nessuno li raccoglie, come nessuno si degna di spostare anche quel paio di scarpe buttato lì, in un angolo, sempre dove si truccano. Mi stupisco perché l’anno scorso avevate preso dei provvedimenti: come mai quest’ anno niente?”.