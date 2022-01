GF Vip, i dubbi di Davide Silvestri su Alex e Delia: “Questa situazione gli fa comodo”

Davide Silvestri ha espresso la sua opinione in merito al rapporto nato tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al GF Vip.

Nelle scorse ore nella casa del GF Vip Davide Silvestri ha espresso i suoi dubbi sulla relazione di Alex Belli e Delia Duran al GF Vip 6.

Davide Silvestri contro Alex Belli e Delia Duran

Nonostante al GF Vip abbia instaurato un ottimo rapporto con Alex Belli, Davide Silvestri ha espresso nelle ultime ore i suoi dubbi in merito al comportamento avuto dall’attore con Soleil Sorge e con sua moglie, Delia Duran.

Secondo Davide Silvestri Alex Belli continuerebbe a comportarsi così con le due donne perché “gli farebbe comodo”.

“Cos’ha detto Alex a Delia? Nulla, la sostanza era il niente. Direi che grazie anche a stasera ho chiaro il motivo di questa storia che va a avanti. Questo caos se lo sono cercato oh! Cioè, non è che altri li hanno messi in mezzo. Tu non hai colpe Sole e non ti devi riguardare a dire la verità.

Se volevano evitare i problemi stavano fuori dal programma, visto che tanto lui era uscito. Alex ha scelto di uscire, ha preso la sua decisione, bene, hai preso una strada e ti prendi le tue responsabilità. Ora fai entrare Delia? Se vedi che non riuscite a gestire la cosa le dice ‘amore mio esci che qui è un casino, abbiamo fatto una grande figuraccia nazionale, io ho sbagliato, tu idem, voglio recuperare’.

Invece no, questi continuano, lo spettacolo è più forte di quello che hanno. Allora basta dai è chiaro tutto. Questa situazione a loro fa comodo, altrimenti avrebbero già stoppato tutto”, ha dichiarato Davide Silvestri.

Davide Silvestri: l’opinione su Alex Belli

Secondo Davide Silvestri Alex Belli non sarebbe pronto a fare chiarezza con Soleil Sorge, nonostante sia evidente che tra i due sia nato un sentimento nella casa del GF Vip. “Alex è talmente bravo a parlare, ad usare la dialettica, che poteva chiudere tutto in pochi istanti.

A lui sarebbero bastate tre parole, una a te ‘Sole sono innamorato di te’, a Delia ‘non ti voglio più’ e basta. Cosa ci vuole? Se non lo dice – e ne sarebbe capace – significa che non vuole fare chiarezza. Quindi se non vuole fare chiarezza c’è qualcosa dietro. La verità è che chiudere questo teatrino non gli fa comodo. Perché se chiude è finito tutto e si spengono i riflettori. Io se avessi qui la mia ragazza le direi ‘amore usciamo, il nostro rapporto vale più di tutto'”, ha affermato.

Davide Silvestri: Soleil e Delia

Contro ogni pronostico, Soleil Sorge e Delia Duran sembrano aver trovato il modo di andare d’accordo nella casa del GF Vip e, nelle ultime ore, la modella venezuelana ha persino confidato a Soleil di sentirsi maggiormente “connessa” a lei che a Alex.