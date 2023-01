GF Vip, i fan abbandonano Edoardo Donnamaria: il messaggio per Antonella

Dopo la rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembra che i fan abbiano deciso di abbandonare il concorrente a favore dell’ex fidanzata.

I fan abbandonano Edoardo Donnamaria

Le frasi dette da Edoardo Donnamaria sul conto di Antonella Fiordelisi in seguito alla loro rottura non sono piaciute al popolo del web e in queste ore, in rete, in molti hanno infatti attaccato il concorrente. A quanto pare anche i fan dei cosiddetti “Fiordelisi” non sembrano tifare più per Edoardo, e infatti in queste ore un aereo è apparso sopra il tetto della Casa con un messaggio indirizzato alla sola Antonella.

“Basta polemiche, più silenzi.

Ascoltaci”, era scritto nel messaggio, a cui Antonella ha subito reagito con entusiasmo. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori chiarimenti prima della fine del programma ma per ora, a quanto pare, Edoardo non sembrerebbe intenzionato a tornare sui propri passi.

La reazione di Stefano Fiordelisi

Come c’era da aspettarsi Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella, si è ovviamente schierato dalla parte della figlia e in queste ore ha smesso di seguire il profilo di Edoardo sui social.

Al momento l’uomo – già finito nell’occhio del ciclone per via di alcune delle sue dichiarazioni – non ha commentato la questione dell’addio tra i due e in tanti tra i fan dei social si chiedono se lo farà.