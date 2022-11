GF Vip, il bacio tra Luciano Punzo e Alberto De Pisis

Luciano Punzo, ex Temptation Island, è stato pizzicato dalle telecamere della Casa del GF Vip durante un bacio con Alberto de Pisis.

Luciano Punzo e Alberto De Pisis sono al centro delle attenzioni all’interno della casa del GF Vip dopo il loro bacio, sorpreso dalle telecamere.

Quanto successo nella Casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto divertire il pubblico che stava guardando, soprattutto per un grande colpo di scena.

Alberto De Pisis e Luciano Punzo, infatti, stano danzando e si stanno divertendo, quando all’improvviso tra i due c’è stato un inaspettato momento di intimità, culminato con un bacio.

Una giornata all’insegna dell’amore nella Casa: infatti, anche Antonella Fiordelisi è stata paparazzata mentre si baciava con Edoardo Donnamaria. Di fianco, mentre si stanno abbracciando Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. E poi, ovviamente, Alberto De Pisis e Luciano Punzo. L’unica coppia che sta davvero insieme tra queste è solamente la prima.

Una scena, quella del bacio tra Alberto e Luciano, che ha sorpreso i fan, nonostante l’ex Temptation Island abbia più volte rimarcato la sua natura:

«Ciao, mi chiamo Luciano punto e ho 28 anni. Sono un modello e sto studiando per diventare un attore. Mi ero ripromesso di non fidanzarmi con nessuno. Ma poi al cuore non si comanda. Sono una persona passionale, solare, innamorato dell’amore. E attualmente single. […] Come dice Alfonso: “Vipponi, sto arrivando!“».