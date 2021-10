Gf Vip, il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Teniamolo segreto”

Fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu è scattato il bacio, ma la gieffina ha chiesto al suo compagno di tenere per il momento la cosa segreta

Alla fine tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan è scattato il tanto atteso bacio. Nel tardo pomeriggio di ieri, il gieffino ha domandato al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat, trovando il consenso degli autori.

I due concorrenti hanno così trascorso la serata nella zona più lussuosa della Casa, dove hanno ballato, scherzato e cenato, per poi riposarsi a letto. Ed è stato proprio sotto le lenzuola che è esplosa la passione.

Purtroppo a me di Nicola e Miriana interessa molto #gfvip pic.twitter.com/YaSg45o4tT — Simi (@Simi36304417) October 16, 2021

Nicola e Miriana: scatta la passione

Miriana Trevisan ha tuttavia chiesto al coinquilino di tenere la cosa per sé e di non dire niente a nessuno: “Se lo faranno vedere in puntata ok. Ovviamenta loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso”. Lui pare aver acconsentito, ma non siamo così certi che il segreto durerà a lungo…

Nicola: siamo pronti? Posso?

Allora miriana ti invito ufficialmente per una cena romantica

Miri: te l hanno fatto fare t hanno detto di sì?#gfvip pic.twitter.com/0qpEmufNQI — Lola Grullita 💉💉 (@LGrullita) October 19, 2021

Miriana non ce la fa, è la Gregoracci 2.0 e invece dei paletti tra loro mette direttamente un palo.

Ma Nicola la guarda con gli occhi dell’amore e, anche se ora non lo sa, un giorno arriverà la sua Giulia Salemi #gfvip pic.twitter.com/GkGd3qRY5z — Pizzapastaemandolino (@Pizzapastaeamor) October 19, 2021

Ad ogni modo, Miriana ha precisato di essere una persona che si annoia facilmente, che ama viaggiare, giocare, ballare ed essere sempre curiosa. Chiedendo ora da parte di Nicola Pisu un po’ più di iniziativa, l’ex volto di Non è la Rai ha difatti precisato di sentirsi frenata avendo sempre davanti la faccia di suo figlio.