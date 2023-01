GF Vip, il Codacons sul televoto vinto da Antonella: "Serve verifica"

Il Codacons, dopo le proteste degli utenti, è intervenuto sulla polemica legata al televoto vinto da Antonella Fiordelisi al GF Vip.

L’associazione ha annunciato che è stata già avviata una procedura di verifica.

GF Vip: il Codacons interviene sul televoto vinto da Antonella

Qualche settimana fa, Antonella Fiordelisi ha vinto il televoto del GF Vip contro Oriana Marzoli. Il suo trionfo, visto che i sondaggi davano come preferita la bella venezuelana, ha lasciato tutti senza parole. La polemica è nata in un lampo e i telespettatori delusi hanno chiesto aiuto al Codacons.

L’associazione ha deciso di intervenire per verificare che tutto si sia svolto secondo la legge.

Il Codacons ha avviato una verifica

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha così parlato del televoto di Antonella al GF Vip al settimanale Nuovo Tv:

“Dopo infinite proteste abbiamo chiesto di verificare i voti, perché sia noi sia il pubblico siamo per la correttezza e la trasparenza della procedura dei voti. Anche se sembrano solo giochi, in realtà molte volte su questi reality show vengono fatte scommesse legali e a volte illegali, per cui le cose si fanno decisamente serie”.

Non solo, il presidente del Codacons si è espresso anche sui presunti bot utilizzati dai fan di Antonella:

“I bot? Meccanismi come questi fanno saltare la par condicio e la trasparenza del gioco. È una truffa nei confronti dei telespettatori, che non possono che sentirsi presi in giro”.

La versione di Alfonso Signorini

Prima del Codacons, lo stesso Alfonso Signorini ha parlato del presunto televoto truccato a favore di Antonella.

Il conduttore del GF Vip, tramite il settimanale Chi, ha dichiarato: