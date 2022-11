GF Vip: il commento di Antonino su Cecilia Rodriguez non sfugge ai fan

Nelle ultime ore al GF Vip Antonino Spinalbese ha fatto un commento sulla sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, che non è sfuggito ai fan dei social e che non ha mancato di sollevare polemiche in rete.

Antonino Spinalbese: il commento su Cecilia

Sui social in tanti hanno preso di mira Antonino Spinalbese che, nelle ultime ore, si è lasciato sfuggire un commento su Cecilia Rodriguez, zia di sua figlia Luna Marì e sorella della sua celebre ex, Belen Rodriguez.

“Sai a chi assomiglia (Oriana, ndr)? Alla sorella di… Sì, identica! È questo che mi fa intrippare perché è una bravissima persona! La sorella è una persona… Non ne posso parlare, che con lei non c’entra niente.

Proprio diversa dall’altra. Sì, è bravissima”, ha dichiarato Antonino, finendo col sollevare un polverone in rete. In tanti si sono scagliati contro di lui affermando che, nonostante avesse affermato di non voler parlare della sua ex finirebbe col menzionarla in continuazione, mentre altri hanno semplicemenete trovato di cattivo gusto il suo paragone tra le due sorelle (una delle quali per altro è la madre di sua figlia). Al momento Antonino è ignaro delle polemiche sul suo conto e in tanti si chiedono se durante la prossima diretta del GF Vip gli verrà sottoposta la questione.

Nei giorni scorsi Antonino ha fatto discutere anche per altri commenti relativi alla sua storia con Belen e, in particolare, per le frasi da lui pronunciate in merito alla loro rottura.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Belen adotterà delle contromisure contro il suo ex (che sembra abbia diffidato).