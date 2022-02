GF Vip, il commento di Guenda Goria: “Tritacarne, la mia eliminazione è stata ingiusta”

Guenda Goria ha parlato della sua esperienza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, insieme alla madre Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria ha parlato della sua esperienza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, insieme alla madre Maria Teresa Ruta.

Guenda Goria sul GF Vip: “Esperienza tosta e ingiusta, come la mia eliminazione”

Guenda Goria ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme alla mamma Maria Teresa Ruta, mentre la sesta edizione del reality ha visto la presenza di suo padre Amedeo Goria.

La giovane donna, in un’intervista per La Gazzetta dello Spettacolo, ha parlato del suo percorso nel reality e della sua eliminazione. “Un’esperienza tosta, davvero forte, che non ti fa sconti e, talvolta, è stata anche ingiusta, come lo è stata la mia eliminazione. Prendendovi parte hai modo di scoprire i tuoi punti di forza e, al contempo, quelli deboli. Oltre ad essere un’esperienza di vita, è anche una grande opportunità professionale, un gioco, se vogliamo, ed un tritacarne legato al proprio privato” ha spiegato Guenda Goria, che ha aggiunto che per lei è stata anche un’opportunità per sbloccarsi e per mostrare se stessa.

Guenda Goria critica Alex Belli

“Cosa penso di quello che sta accadendo nel reality? Io sono tanto amica di Alex, però con Delia secondo me sta un po’ sbagliando. Lei ha tentato sempre di giustificarlo. Delia ha a cuore il bene del marito e quindi anche lui dovrebbe mettere al primo posto la serenità della sua compagna. Perché è vero che ci sono immagini che possono ferire e che darebbero fastidio a tutti” ha spiegato Guenda Goria, sottolineando che l’attore dovrebbe modificare i suoi atteggiamenti nei confronti di Soleil per non infastidire la donna che ama.

La convinzione è che i due riusciranno presto a chiarirsi.