Alex Belli si confronta con la moglie Delia e minaccia di lasciare la casa per tornare a casa con lei: "Il nostro amore è più importante"

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip è stata decisamenteo complicata per l’attore Alex Belli, che è stato protagonista di uno scontro con Aldo Montano, ma non solo: ha dovuto chiarire importanti questioni di cuore.

Alex Belli, i problemi con la moglie Delia

Diversi problemi da risolvere per Alex Belli: oltre alla frase infelice su Manuel Bortuzzo, l’attore ha dovuto chiarire con la moglia Delia Duran, dopo il flirt nato nella casa con Soleil Sorge. La modella venezuelana è entrata direttamente nella casa del Gf per chiarire con il marito, data la particolare intesa tra lui e Soleil.

Delia Duran a Alex Belli: “Hai mancato di rispetto a me e alla mia famiglia”

“Nonostante quello che sta succedendo qui dentro, mi manchi tanto“: così Delia Duran ha iniziato il suo discorso, scoppiando in lacrime. “Non ho mai messo in dubbio il nostro amore, ma ogni parola ha un peso e oggi tu hai mancato di rispetto a me e alla tua famiglia, che ti guarda sempre. Hai promesso di stare con me tutta la vita e creare una famiglia, allora che cosa stai combinando? Stai giocando veramente male” sono state le parole della modella.

Alex Belli minaccia di lasciare la casa per Delia: “Se non mi credi esco con te”

Le parole di Delia hanno suscitato una forte reazione in Alex Belli, che ha minacciato di lasciare la casa in nome dell’amore che prova per lei. “Si tratta di pura amicizia, non c’è nient’altro -ha affermato-. Non mi interessa nulla, i nostri progetti di vita e il nostro amore sono molto più importanti.

Se non sei serena, se non mi credi, io esco stasera e torno a casa con te”. L’attore, più volte nel corso della puntata, ha minacciato di andarsene ma l’intervento di Alfonso Signorini pare gli abbia fatto cambiare idea: “Forse Delia vuole che rimani in gioco per metterti alla prova”.