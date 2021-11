GF Vip, il confronto tra Aldo Montano e Alex Belli: “È un attorucolo e basta!”

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Aldo Montano e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 5 novembre con la sedicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Aldo Montano e Alex Belli. Ecco cosa è successo.

Aldo Montano, le parole di Alex Belli

Nel corso della festa di Halloween Alex Belli e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati in giardino, con l’attore che ha dichiarato: “Ma non me ne frega una mi****a. Come fai a darmi dell’ipocrita che dalla mattina alla sera rido e scherzo con voi? Chi è che non lo dice, dimmi chi è che non lo dice! Credi che non so che Aldo mi dice così? Non ti preoccupare che io lo so già, lo so già porca tr**a! Pensi che io non lo sappia? Quando io guardo Aldo in faccia lo so.

Ciccio non c’è bisogno che me lo vieni a dire a me. Sai perché io e Davide diamo fastidio? Perché qui ci divertiamo”.

Aldo Montano, il confronto con l’attore

Parole, quelle di Alex Belli, che non sono passate di certo inosservate e che sono state oggetto di discussione nel corso della quindicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Discussione proseguita i giorni seguenti all’interno della casa più spiata d’Italia, tanto che Alfonso Signorini ha deciso di convocare Montano e Belli in super led nel corso della sedicesima puntata del reality, in modo tale da avere un faccia a faccia.

Aldo Montano, faccia a faccia con Alex Belli

Ebbene, interpellato dal conduttore, Aldo Montano ha affermato: “Io volevo chiedere scusa del mio comportamento sopra le righe di martedì mattina, non solo a te ma ai miei figli e alla mia famiglia.

Tutto è partito da una notte di ubriachezza di Alex e Gianmaria e poi il confessionale. Prima che io le guardassi dovevi venire da me. Se fossi venuto direttamente da me la cosa non sarebbe successa e da uomo leale non vomiti cose al confessionale”.

Per poi aggiungere: “Nel mondo dello sport non dici ‘ciao man’ alla persona a cui hai appena pugnalato. Tu mi devi chiedere scusa, te le sei cantata e suonata.

Te fuori ubriaco fradicio, quattro bottiglie ti sei fatto. Vai a letto. Tu sei uomo? Inizia a trattare meglio tua moglie invece di fare le figure di m***a. Lui è un attorucolo e basta“.

Alex Belli dal suo canto ha replicato: “Se vengo a sapere che il mio più caro amico qui dentro mi dice che sono il galoppino del Grande Fratello io ci resto male. Aldino tu hai la coda di paglia, tu che professi fair play mi volevi menare, hai aspettato stasera per parlare. Sono quattro giorni che aspetto le tue scuse”. Dopo aver raggiunto gli altri inquilini nel salone della casa, i due hanno continuato a discutere.