GF Vip, il confronto tra Aldo Montano e Soleil: “Mi espongo sulle cose che meritano”

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 6 dicembre con la venticinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Aldo Montano e Soleil. Ecco cosa è successo.

Aldo Montano, venticinquesima puntata del GF Vip

Interpellati dal conduttore, i due hanno raggiunto la Mistery Room per avere un confronto, dopo che l'influencer ha accusato il campione di essere troppo neutrale.

Aldo Montano, il confronto con Soleil

Nel corso della venticinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha quindi affermato: “Non sono mai passato per neutrale, quindi un po’ di fastidio c’è. Non mi sento neutrale, per carattere non mi metto mai in mezzo alle discussioni, soprattutto quando non ritengo la cosa importante. (…) È una forma del mio carattere che non apprezzo particolarmente, ma se la cosa non mi interessa non mi espongo. Mi espongo sulle cose che meritano“.

Aldo Montano, le parole dell’influencer

Soleil, dal suo canto, ha replicato: “Apprezzo e stimo tantissimo il tuo modo di fare come sportivo e uomo, ma credo anche che un uomo abbia idee e debba esprimere posizioni in determinate situazioni. Invece ti ho visto mantenere la tua neutralità, tranne che in poche situazioni, come quando hai difeso Manuel da Lulù. Ho apprezzato quando hai detto che non c’è rapporto tra di noi.

Mi piaci quando ti esponi”.