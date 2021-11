GF Vip, il confronto tra Delia Duran e Soleil: “Sei una gatta morta”

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip Delia Duran ha avuto un confronto con Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 5 novembre con la sedicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Delia Duran ha avuto un confronto con Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Alex Belli, il messaggio della moglie Delia Duran

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 1 novembre, Alex Belli è stato informato del fatto che la moglie sia rimasta ferita dalla sua vicinanza a Soleil Sorge. Delia Duran, infatti, ha scritto una lettera su Instagram, attraverso la quale ha affermato: “So con estrema certezza che il GF per te è un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla.

Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile”.

Per poi aggiungere: “È vero che siamo esseri umani Alex e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare. Ti ritengo una persona intelligente, con valori umani ma sai che ti stiamo guardando H24 e mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi”.

Alex Belli, la reazione alle parole della moglie

Ebbene, proprio dopo la puntata in cui ha appreso la reazione della moglie, Alex Belli ha commentato: “Nella prima parte del messaggio che mi ha mandato Delia, riconosco quello che ci siamo detti. Ma ci siamo anche detti che se io devo venire dentro una situazione come questa, io non posso non essere amico con te, non posso non avere un rapporto con lei. Con un uomo sì e con una donna no? Anche perché dormiamo, viviamo, mangiamo, ridiamo insieme e sarei condizionato, non sarei io.

Non sarei io ragazzi“. E in effetti Alex Belli e Soleil Sorge hanno deciso di non limitare il loro rapporto. Una situazione che non è passata inosservata, con Delia Duran che ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto proprio con il marito e Soleil Sorge.

Alex Belli, il confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge

Ebbene, proprio nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Soleil Sorge e Delia Duran. Proprio quest’ultima ha dichiarato: “Soleil sei entrata nella casa parlando di rispetto per le donne e sei la prima a non farlo. Sono convinta che ci sia amicizia tra uomo e donna, ma tra quello e il tuo comportamento c’è un abisso. Io non ci credevo, tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferita, dovresti vergognarti, tutto quello che voi fate è una mancanza di rispetto nei miei confronti. L’uomo arriva finché la donna lo consente. Sei una gatta morta“.

Soleil dal suo canto ha affermato: “Mi dispiace per tutto quello che possa averti ferito, ti garantisco che non c’è mai stata alcuna intenzione di ferirti, ma le cose si fanno in due. È lui a doverti portare per primo rispetto e lo fa, io non lo provoco, è la persona che ami che deve avere un confronto con te, questa non è la Delia di cui mi ha parlato Alex. Tra me e lui non c’è assolutamente nulla, hai frainteso completamente”.

Interpellata dal conduttore, inoltre, la moglie di Alex Belli ha affermato: “Alfo lei è brava a girare la frittata ma è una gatta morta, mi dispiace ma non le credo”.