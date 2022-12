GF Vip, il gesto di Luca Onestini a Nikita Pelizon fa infuriare i fan: provvedimento in arrivo?

I fan di Nikita Pelizon sono infuriati con Luca Onestini per il gesto che ha fatto nei confronti della loro beniamina.

Il Vippone potrebbe pagare caro uno scivolone di stile che il popolo social non ha ben compreso.

GF Vip: il gesto di Onestini a Nikita fa infuriare i fan

Da quando Luca Onestini è entrato al GF Vip, si è avvicinato molto a Nikita Pelizon. Quest’ultima ha candidamente ammesso di essersi presa una bella cotta, mentre lui continua a parlare di semplice amicizia. Nelle ultime ore, però, a far discutere non è il probabile flirt, ma un gesto che Luca ha fatto nei confronti di Nikita.

I fan della Pelizon sono infuriati e chiedono un provvedimento.

Luca mette le mani al collo di Nikita

Il video del gesto incriminato è diventato immediatamente virale sui social. Nel filmato si vedono Luca e Nikita che si danno la buona notte. Ad un certo punto, però, Onestini torna indietro e prende la Pelizon per il collo. La bella triestina non si scompone e continua a scherzare con lui. Questo dettaglio suggerisce che stavano semplicemente giocando e non c’è traccia di violenza.

Eppure, i fan si sono ugualmente infuriati.

La reazione dei fan

“Le mani al collo anche no, io sarei già scappata sinceramente, molto toxic. Nikita per favore apri gli occhi“, si legge tra i tanti commenti arrivati su Twitter. Il GF Vip prenderà qualche provvedimento? Quasi sicuramente no perché stavano semplicemente scherzando.