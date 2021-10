GF Vip, il gossip su Soleil e il fidanzato della Cipriani: “Spacco la casa”

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito all'incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 4 ottobre con la settima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito all’incontro tra Francesca Cipriani e il fidanzato. Ecco cosa è successo.

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 13 settembre, si è assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia di Francesca Cipriani. Concorrente ufficiale della nuova edizione reality, nella clip di presentazione ha dichiarato: “Sono famosa? Diciamo che sono conosciuta al pubblico. La mia massima aspirazione della vita è cambiare il mondo. […] Come farò in casa senza i social? Si può vivere, basta che c’è la cioccolata”.

Ha quindi proseguito: “Sono molto aggiornata sulla nostra società, seguo diversi siti di informazione […] Il Presidente del Consiglio? Non è Mattarella, ah no, l’ex allenatore di calcio Conte!”.

Francesca Cipriani, la settima puntata del GF Vip

Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha raggiunto la Mistery Room, dove ha parlato del fidanzato Alessandro.

In seguito il conduttore le ha chiesto di recarsi in salone, dove viene informata delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in merito ad un presunto flirt tra il fidanzato Alessandro Rossi e Soleil Sorge.

“È uno scherzo? Se no ci scappa il morto, spacco la casa“, ha quindi affermato l’ex protagonista de La pupa e il secchione. L’influencer a quel punto ha voluto tranquillizzarla, affermando: “Ci siamo conosciuti ad una cena, c’era anche Sophie, poi ci siamo scambiati alcune mail per via della sua azienda edile, ma non lo conosco davvero”.

Francesca Cipriani, la sorpresa del fidanzato

Dopo aver tirato un sospiro di sollievo, la Cipriani ha raggiunto il fidanzato in passerella. Qui la gieffina ha tentato in tutto i modi di svincolarsi dai due bodyguard. Dal suo canto il fidanzato ha dichiarato: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo. Non mi posso dimenticare di te”. Ha quindi proseguito: “Il cane ca*ava ovunque, l’ho dovuto portare via. Si chiama Chicco l’abbiamo dovuto portare ai suoi genitori naturali, la mamma di Francesca non riusciva a pulire casa”.