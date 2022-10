GF Vip: il marito di Giaele pizzicato a Milano con un'altra donna, tra abbracci e sussurri.

Il marito di Sofia Giaele De Donà, tale Bradford Back, è stato pizzicato a Milano in compagnia di un’altra donna. I due hanno trascorso la serata insieme, tra abbracci e sussurri. Come la prenderà la Vippona? La prossima puntata del GF Vip si prospetta imperdibile.

GF Vip: il marito di Giaele con un’altra donna

Fin dal suo primo giorno al GF Vip, Sofia Giaele De Donà ha sottolineato di avere un amore libero. Lei e il marito Bradford Back, sposato nel mese di gennaio del 2022, vivono insieme solo 6 mesi l’anno e i restanti mesi si divertono con altri partner. A quanto pare, la realtà è davvero questa. Il settimanale Chi ha pizzicato il marito della Vippona a Milano, con un’altra donna.

Chi è la donna in compagnia del marito di Giaele?

La donna che ha trascorso una serata con il marito di Giaele si chiama Rossella Di Pierro. E’ conduttrice, modella, organizzatrice di eventi, capitano della Nazionale modelle Amika e responsabile marketing della Incontri Production. Quest’ultima è l’agenzia di management di Thomas Incontri, amico di Giaele. Su Chi si legge:

“È rimasto con Rossella in un locale in zona corso Garibaldi almeno due ore, fra sorrisi e sussurri, sempre stretti l’uno all’altra come se dovessero confidarsi piccoli e grandi segreti”.

Il marito di Giaele pronto per entrare al GF Vip?

Come la prenderà Giaele quando vedrà le paparazzate del marito con un’altra donna? Se si tratta di vero amore libero, dovrebbe reagire in maniera tranquilla. Molto probabilmente, Brad si trova a Milano perché farà una sorpresa alla moglie. Di certo, prima del suo ingresso al GF Vip, Signorini mostrerà alla Vippona le foto pubblicate dalla sua rivista. In tutto ciò, una domanda sorge spontanea: si tratta di un teatrino organizzato a tavolino? Lo scopriremo presto.