GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo: “Camminare? Non è per fare spettacolo”

Il padre di Manuel Bortuzzo ha commentato le ultime vicende che hanno interessato suo figlio al GF Vip.

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco Bortuzzo, ha confessato alcuni retroscena rispetto all’infezione avuta del figlio nei giorni scorsi o il suo rapporto con Francesca Pizzi.

Manuel Bortuzzo: il padre

Dal tragico incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle Manuel Bortuzzo ha sempre potuto contare sul supporto della sua famiglia e in particolare su quello di suo padre, Franco.

Il padre del nuotatore ha rivelato a Fanpage cosa ne penserebbe del fatto che suo figlio si è alzato in piedi al GF Vip grazie all’aiuto di alcuni tutori e di un deambulatore.

“Glielo ha consigliato il fisioterapista. C’è un medico scelto dalla produzione che lo vede un paio di volte a settimana, da qualche tempo a questa parte. Gli serve come terapia personale perché lo aiuta con la circolazione: più sta in piedi con il peso sulle sue gambe più le cartilagini si rinforzano, a casa lo fa ogni giorno, infatti finora ho sofferto pensando che fosse fermo da tre settimane senza alzarsi”, ha confessato.

In merito al malessere manifestato dal figlio nei giorni scorsi Franco Bortuzzo ha assicurato che si sarebbe trattato di una comunissima infeziona dovuta alla sua condizione:

“Ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione.”

Manuel Bortuzzo e Francesca Pizzi

Nei giorni scorsi al GF Vip è intervenuta Francesca Pizzi, ex fidanzata del nuotatore che aveva scritto per lui una commovente lettera affermando di trovarlo cambiato.

Franco Bortuzzo ha espresso la sua ammirazione per Francesca Pizzi, che sarebbe la figlia della compagna del dentista del nuotatore.

“Federica è una ragazza d’oro, non le manca nulla. È venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un’ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l’onda di Manuel.

Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere. Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide.”

Manuel Bortuzzo e Lulù

Nella casa del GF Vip Manuel Bortuzzo ha stretto un legame particolare con Lulù Hailé Selassié, ma alcuni atteggiamenti della ragazza hanno fatto storcere il naso agli altri concorrenti e ad alcuni telespettatori. Sulla questione si era espresso anche il padre del nuotatore.

