GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo pubblica una foto di Sophie: che si tratti di frecciatina?

Non è passata inosservata la foto di Sophie che il padre di Manuel Bortuzzo ha pubblicato in una storia su Instagram. Il web si è diviso.

“Post muto”, questo il contenuto telegrafico di una recente storia pubblicata su Instagram dove il padre di Manuel Bortuzzo Franco ha condiviso una foto di Sophie Codegoni. Eppure questo post muto non potrebbe essere meno criptico tanto che le opinioni sul web si sarebbero letteralmente spaccate.

Del resto la storia è arrivata in un periodo segnato da alti e bassi tra Manuel e Lulù, dove non sono mancate neppure dimostrazioni di gelosia che quest’ultima avrebbe rivolto proprio a Sophie. La domanda quindi che rimbalza sembra essere proprio questa: Ma davvero era una frecciata rivolta alla principessa etiope?

GF Vip padre Bortuzzo, la reazione sui social

Il web si sarebbe quindi diviso tra chi sosterrebbe che il padre di Manuel avrebbe mandato una frecciatina a Lulù più o meno volontariamente e c’è invece chi sui social ha affermato che dietro questa storia non ci sarebbe nessuna motivazione in quanto il padre è solito pubblicare foto anche di altri concorrenti del reality. “La passata edizione avete massacrato la mamma di Pier…

ora tutta questa indignazione per il papà di Manuel non la vedo”, ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro utente ha dichiarato: “Lui pubblica ogni giorno foto di tutti, non crate il marcio dove non c’è”.

GF Vip padre Bortuzzo, “Con Lulù solo una bella amicizia”

Nei giorni precedenti il padre di Manuel era intervenuto a Radio Radio. In quell’occasione non ha esitato ad usare troppi giri di parole affermando che tra il figlio e Lulù ci sarebbe stata, almeno per il momento solo una bella bella amicizia:

“In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni.

Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio”.

GF Vip padre Bortuzzo, “Per Manuel l’allarme è rientrato”

In una recente intervista rilasciata a Fanpage.it, il padre di Manuel ha raccontato cosa c’è stato dietro le recenti difficoltà di salute del figlio. “L’allarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.