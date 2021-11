GF Vip, Il padre di Manuel su Giucas Casella: “Il vero clochard”

Una frase del padre di Manuel Bortuzzo su Giucas Casella pubblicata in una storia su Instagram ha scatenato immediate polemiche.

Si sa, ad ogni puntata il “Grande Fratello Vip” porta con sé nuove storie, nuove polemiche e nuovi temi sui quali discutere. Tra questi Alfonso Signorini potrebbe dedicare spazio ad una storia pubblicata dal padre di Manuel Bortuzzo che, in questa edizione, è probabilmente diventato uno dei concorrenti più interessanti.

Il padre Franco infatti, ha pubblicato una foto, al cui centro, figura Giucas Casella seduto e con addosso una coperta. Ad accompagnare lo scatto la scritta: “Il vero clochard”.

Frase padre Bortuzzo Casella, le polemiche e la replica di Deianira Marzano

A seguito della pubblicazione di questo post dai toni canzonatori, non sono mancate le reazioni da parte del web che si è immediatamente scatenato. Tra questi è degna di nota la replica di Deianira Marzano che, a stretto giro, ha commentato: “Il papà di Manuel si sente famoso come se fosse il padre di Micheal Jackson altrimenti non si permetterebbe di entrare così in confidenza tanto da fare una battuta verso un uomo di una certa età famoso o meno e neanche sarebbe giustificato”.

Frase padre Bortuzzo Casella, i precedenti

I più attenti avranno notato come non si tratti della prima volta che il padre di Manuel Bortuzzo Franco pubblica questo tipo di contenuti su Instagram. Tempo fa infatti, pubblicò una clip nella quale al centro erano presenti il figlio e Soleil. In quell’occasione Soleil chiese a Manuel: “Lo sai che io ancora non sono stata nella tua camera?“. “Vuoi venire?“, ha risposto lui.

Infine è arriva la risposta di Soleil in tono scherzoso: “Facciamo una cenetta romantica?”. Il video è stato accompagnato dal seguente commento del padre di Manuel che ha scritto: “Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip…“.

Frase padre Bortuzzo Casella, “Lo adoro”

Eppure in un precedente post Franco Bortuzzo ammise di adorare Giucas Casella: “Per chi non lo avesse capito, lo adoro”, ha scritto il padre di Manuel con tanto di cuoricini.