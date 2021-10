Gf Vip, il padre di Miriana Trevisan morto di Covid durante la pandemia: il dolore della showgirl

Il Covid ha strappato dall'affetto dei suoi cari anche il papà di Miriana Trevisan, che ora vive la sua esperienza al Gf Vip senza accantonare il dolore.

Nella casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan torna sul piccolo schermo e si fa conoscere in una veste autentica. Nella casa più spiata d’Italia sembra trovare la serenità al fianco di Andrea Casalino, ma non mancano i momenti di dolore e sconforto.

Durante la pandemia, infatti, Miriana Trevisan ha perso il padre a causa del Covid.

Miriana Trevisan, il padre è morto di Covid

Al Gf Vip Miriana Trevisan mostra una certa sensibilità per alcuni temi, in particolare quando si parla di famiglia e genitori. La famosa showgirl, ex compagna di Pago, ha perso il padre un anno fa. Adriano Trevisan è deceduto dopo essere risultato positivo al coronavirus. È stata una delle prime vittime del Covid.

L’uomo, pensionato di 77 anni, ha lasciato due figlie, Miriana e Vanessa. In una delle prossime puntate Alfonso Signorini potrebbe approfondire questa dolorosa perdita e regalare sorprese e intense emozioni alla famosa showgirl.

Miriana Trevisan, padre morto di Covid: il post in suo ricordo

A dare l’annuncio della scomparsa del padre è stata la stessa showgirl.

Miriana Trevisan, infatti, sui social aveva pubblicato un post subito dopo la morte del padre.

Un’immagine con sfondo nero accompagnata da una didascalia. Poche parole molto toccanti. “Buon viaggio papà, ti amo tanto. Grazie, grazie, grazie”, si legge.

Miriana Trevisan, padre morto di Covid: il dolore della showgirl

A starle vicino in un periodo di dolore sono stati i tanti fan, che le hanno donato tanto affetto.

Preziosa anche la vicinanza dell’ex marito e cantante Pago, con cui Miriana ha sempre mantenuto un ottimo rapporto.