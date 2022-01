GF Vip, il passato di Delia Duran: “Non avevamo una casa dove vivere”

Al GF Vip 6 Delia Duran ha confessato che lei e la sua famiglia avrebbero vissuto in condizioni di estrema povertà.

Nella casa del GF Vip Delia Duran ha confessato per la prima volta alcuni retroscena riguardanti il suo doloroso passato.

Delia Duran: il passato

Nella casa del GF Vip 6 Delia Duran ha raccontato per la prima volta alcuni dolorosi retroscena riguardanti il suo passato, come le condizioni di povertà in cui si è trovata a vivere insieme alla famiglia quando era soltanto una bambina.

“Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel’ho arredata. Ho fatto tanto per lei”, ha ammesso Delia visibilmente commossa.

Delia Duran: la confessione su Alex Belli

Delia non ha fatto segreto di esser stata delusa da Alex Belli, che nella casa del GF Vip ha iniziato a provare dei sentimenti d’amicizia verso Soleil Sorge. Confessandosi con Federica Calemme a tal proposito la modella ha detto:

“Sono in confusione, ho visto una cosa paradossale ieri. Mi manca quella complicità che avevamo. Lui è uscito per recuperare il nostro rapporto ma non mi ha detto alcune cose per paura”, ha detto.

Delia Duran: dov’è Alex Belli

Nelle ultime ore attraverso i social Alex Belli si è mostrato mentre prendeva un aereo e lasciava l’Italia. In tanti si chiedono dunque se l’attore tornerà al GF Vip per cercare di chiarire ulteriormente le cose tra lui, Delia e Soleil. Le due donne nella casa del GF Vip sembrano aver instaurato un buon rapporto e entrambe hanno affermato di non credere più nelle parole dell’attore. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più, ma sulla questione al momento tutto tace.