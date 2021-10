Gf Vip: il racconto di Miriana Trevisan relativo a un sogno bollente con alcuni gieffini

Un particolare sogno di Miriana Trevisan ha letteralmente scioccato fan e Vipponi: il racconto della gieffina che narra di un club per scambisti

La scorsa notte Miriana Trevisan si è rifugiata in veranda con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni, Samy Yussef e Nicola Pisu. Fra le molte cose dette, l’ex volto di Non è la Rai ha anche parlato di un sogno molto particolare, che vedeva come protagonista alcuni gieffini.

Dopo essere stata lungamente spronata nel racconto dai coinquilini, alla fine l’ex moglie di Pago ha vuotato il sacco. La Trevisan ha così parlato di un luogo simile a un club privato per scambisti, dove c’erano Gianmaria, Aldo, Nicola, Samy e Sophie che si stavano divertendo.

Miriana Trevisan sbalordisce i Vipponi

“Mi vergogno […] sono una riservata […]. Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio.

Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo c ose, ma non fatemi dire altro… Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno”.

Miriana ha anche precisato che nel sogno c’erano soprattutto molti sguardi, baci e carezze, ma anche qualche elemento molto più hard, come corde e cose similari. “C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. […] C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple […]”. Insomma, un sogno che nessuno si sarebbe aspettato dalla dolce soubrette, sempre così materna e rassicurante.