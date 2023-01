GF Vip, il siparietto sul sedere ha indignato il web: i fan contro Giaele e Oriana

Ancora polemiche al GF Vip dove Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono rese protagoniste di un siparietto incentrato sul sedere della concorrente venezuelana che ha fatto indignare il web.

GF Vip, il siparietto sul sedere ha indignato il web ma non i coinquilini

Alfonso Signorini non è riuscito a festeggiare il Capodanno insieme ai vipponi con una speciale puntata di fine anno. Eppure, stando alla diretta sempre in onda su Mediaset Extra, all’interno della Casa più spiata d’Italia è stato organizzato un party tanto folle quanto alcolico per festeggiare l’arrivo del 2023. Protagoniste indiscusse sono state Giaele De Donà e Oriana Marzoli che, visibilmente brille, hanno regalato risate e colpi di scena ai coinquilini.

Allo stesso tempo, tuttavia, le due gieffine hanno anche profondamente indignato il web.

A far ridere a crepapelle i vipponi, incluso Edoardo Donnamaria reduce da un’ennesima rottura con Antonella Fiordelisi, è stato un singolare siparietto nato per un brufolo.

I fan contro Giaele e Oriana

Il nuovo anno all’interno del loft di Cinecittà è cominciato schiacciando brufoli tra amici. Giaele e Oriana, infatti, dopo aver bevuto qualche drink hanno dato vita a una scena considerata esilarante al GF Vip e, al contempo, disgustosa per i fan del reality.

Mentre Marzoli era sdraiata a terra nel cortile con la gonna tirata su e i gutei in bella vista, l’amica le si è avvicinata per schiacciarle un brufolo sul sedere.

Da qui le polemiche social. Tra i tanti utenti indignati c’è chi ha scritto “Ma sono in televisione, che schifo”, “Delle selvagge”, “Inguardabile vergogna”, “In due non fanno un cervello”. Altri utenti, invece, hanno difeso le gieffine dalle offese, affermando: “Ma smettetela, menomale che ci sono loro almeno si ride invece di fare solo le polemiche!”, “Se non c’erano loro neanche lo guardavo”, “Edoardo che ride mi sento male”.