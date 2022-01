Gf Vip, il suggerimento di Miriana Trevisan a Jessica Selassié fa scoppiare le polemiche: cos’è successo?

Miriana Trevisan avrebbe suggerito a Jessica Selassié di rifarsi il seno, perché la scelta darebbe più forza alle donne. Sui social scoppia la polemica.

Nella casa del Grande Fratello Vip, una si è fatta conoscere per la sua serietà e la sua determinazione (a cui aggiunge allegria e momenti di dolcezza). L’altra, invece, era già nota al grande pubblico. Da anni si è fatta conoscere sul piccolo schermo e famoso è anche l’amore con il suo ormai ex marito.

Al Gf Vip Jessica Selassié ha fatto conoscere anche il suo lato più fragile, raccontandosi al fianco delle sue sorelle più piccole, Lulù e Clarissa (ex concorrente del reality). All’interno del reality, invece, Miriana Trevisan dà prova di grinta e grande amorevolezza, alimentando persino la cronaca rosa nostrana per via di un nuovo amore sbocciato proprio a Cinecittà. Nella casa le due vippone finiscono spesso al centro di litigi e discussioni, ma ora ad alimentare le polemiche sono alcuni consigli che la Trevisan ha suggerito alla coinquilina.

Gf Vip, il consiglio di Miriana a Jessica

Miriana avrebbe consigliato a Jessica di rifarsi il seno, perché la scelta potrebbe aumentare la propria sicurezza e dare forza a una donna.

Il suggerimento della Trevisan, che i fan sono pronti a scommettere sia stato dato in buona fede, ha alimentato non poche polemiche.

Le parole della gieffina, infatti, hanno suscitato numerose reazioni: il tema della chirurgia estetica resta uno dei temi più dibattuti.

Gf Vip, il consiglio di Miriana a Jessica

La chiacchierata tra Miriana e Jessica non è passata inosservata ai fan del reality. I telespettatori più attenti e curiosi non hanno perdonato alcune parole della Trevisan.

Sui social si è scatenata una vera polemica. Su Twitter c’è chi con tono polemico scrive: “Miriana che consiglia a Jessica di rifarsi il seno, perché è una scelta che dà forza! Ma come si fa.

Facciamole venire i complessi”. E ancora: “I grandi consigli di vita della Trevisan…”. Tra gli utenti c’è chi commenta: “L’autostima di una donna secondo lei è direttamente proporzionale alla taglia del reggiseno”.

Gf Vip, il consiglio di Miriana a Jessica e l’amicizia con Nathalie

Non solo il suggerimento (tanto discusso) che Miriana ha dato alla maggiore delle sorelle Selassié. Ai fan piace l’amicizia che unisce Miriana e una new entry, Nathalie Caldonazzo, che a sua volta trova particolare affinità con la showgirl.

“Io ormai mi sono fidanzata con una donna, con te”, ha detto scherzando la Caldonazzo.