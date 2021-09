Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha annunciato la scomparsa di uno dei collaboratori storici dello show.

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha annunciato la scomparsa di uno degli storici e fidati collaboratori del programma.

GF Vip: il lutto

Con grande dolore Alfonso Signorini ha annunciato la scomparsa di uno dei membri storici della troupe del Grande Fratello Vip:

“Oggi la famiglia di Grande Fratello ha perso un amico.

Un grande lavoratore, gentile, sempre disponibile. Una persona speciale. Ciao Luca, resterai per sempre uno di noi e per sempre nei nostri cuori”, ha dichiarato il conduttore televisivo mentre sullo schermo all’interno dello studio appariva una foto dell’uomo (di cui non si conosce il nome né il ruolo svolto all’interno del programma).

GF Vip: i lutti

Non è la prima volta che lo studio del GF Vip si trova a dover fare i conti con una tragedia: l’anno scorso era scomparso il fratello di Dayane Mello, concorrente dello show televisivo.

Anche in quel caso la produzione del programma aveva organizzato un omaggio per il ragazzo scomparso.

GF Vip: la nuova edizione

Questa nuova edizione del GF Vip è iniziata il 13 settembre e oltre ai 22 concorrenti le opinioniste scelte per lo show sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.