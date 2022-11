GF Vip, in arrivo tre nuovi concorrenti: di chi si tratta

Il Coronavirus all’interno della casa del GF Vip ha portato un bel po’ di scompiglio alla produzione del programma, che avrebbe deciso di rinviare alla fine di dicembre l’ingresso di tre nuovi concorrenti.

GF Vip: in arrivo tre nuovi concorrenti

Ben 5 volti del GF Vip sono risultati positivi al Coronavirus e così, per scongiurare il pericolo di altri contagi all’interno della Casa, la produzione del reality show avrebbe deciso di rimandare alla fine di dicembre l’ingresso di tre nuovi concorrenti. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di Milena Miconi, Eugenio Colombo e Umberto Smaila che, con tutte le probabilità, varcheranno la soglia della porta rossa dopo la fine delle feste e quando la Casa del reality show sarà certamente covid-free.

Negli ultimi giorni i concorrenti risultati positivi (di cui l’ultima è stata Wilma Goich) sono stati messi in isolamento e un membro dello staff del reality show è entrato nella Casa per sanificarla. I concorrenti rimasti nel bunker di Cinecittà sono stati sottoposti al tampone anti-Covid, e nessuno di loro è risultato positivo per il momento.

Giaele e Antonino Spinalbese hanno affermato di aver accusato alcuni sintomi, ma entrambi sarebbero risultati negativi all’ultimo tampone a cui sono stati sottoposti.

Anche le condizioni degli altri concorrenti sarebbero buone e per il momento ai fan del reality show non resta che attendere che essi tornino ad essere negativi.

In tanti si chiedono come farà il programma a far fronte eventualmente ad altri casi Covid all’interno della Casa o tra gli opinionisti del programma tv. Lo show, secondo i rumor in circolazione, dovrebbe proseguire fino al 3 aprile.