GF Vip, in arrivo una nuova concorrente: di chi si tratta

Secondo indiscrezioni nelle prossime ore entrerà una nuova concorrente nella casa del GF Vip e si tratterebbe di una vecchia conoscenza dell’ex inquilina Pamela Prati.

GF Vip: in arrivo una nuova concorrente

Stando ai rumor circolati nelle ultime ore l’ex stella del Bagaglino Milena Miconi potrebbe presto varcare la soglia del GF Vip e diventare una nuova concorrente del programma. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono come sarebbero potute andare le cose tra l’attrice e l’ex collega Pamela Prati – eliminata dal reality show – con cui sembra che non corra buon sangue.

In tanti si chiedono anche se la Miconi riuscirà ad acquisire consensi tra il pubblico del programma e se il suo ingresso porterà nuovi ascolti al reality show che, finora, è riuscito quasi sempre a registrare il 20%.

Fino a quando proseguirà il GF Vip 7

Secondo indiscrezioni il reality show condotto da Signorini andrà avanti fino al 3 aprile e, come per le precedenti due edizioni, altri concorrenti entreranno nella Casa per sostituire chi già è uscito, portando nuova linfa all’interno della Casa. Al momento ben 5 concorrenti hanno dovuto temporaneamente lasciare la Casa perché risultati positivi al Coronavirus e, nelle ultime ore, anche Giaele De Donà ha destato preoccupazione affermando di aver accusato alcuni sintomi influenzali.

In tanti sono curiosi di sapere quali saranno gli sviluppi della vicenda e se altri concorrenti saranno costretti a lasciare la Casa.