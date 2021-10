Gf Vip, inaspettato momento bollente tra Manuel e Soleil: “Stavo per baciarla”

Un bacio sfiorato tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge ha mandato in tilt i fan del Grande Fratello Vip: cos'è successo tra i due coinquilini?

Al Grande Fratello Vip 6 c’è stato un momento alquanto piccante nonché imbarazzante tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. I due gieffini sono infatti stati a un passo dal baciarsi ed è stato il nuotatore triestino a fermarsi giusto in tempo.

Le distanze tra Manuel e Lulù sono del resto sempre più grandi. Dopo il confronto delle scorse ore, l’atleta ha cercato di far capire alla principessa etiope che vede difficile un futuro per loro al di fuori dal reality. Lei però non sembra aver recepito correttamente le parole di Manuel, dal momento che lo ha poi di nuovo abbracciato come se nulla fosse.

Gf Vip: cosa è accaduto tra Manuel e Soleil?

Tornando ad ogni modo all’avvicinamenti di Manuel con Soleil, tutto ha avuto inizio durante una chiacchierata del nuotatore con Giucas Casella. Soleil gli si è avvicinata di soppiatto per fargli uno scherzo, mettendosi dietro di lui e fingendo di dargli alcuni baci come fa spesso Lulù. A quel punto Bortuzzo, percependo una presenza vicina, si è girato e per un attimo ha avuto l’impulso di ricambiare le effusioni di Soleil. Come da lui stesso affermato, si è però spostato appena in tempo per evitare il patatrac, mentre sui social sono subito esplosi i commenti dei fan.

Soleil che voleva solo sussurrare qualcosa a Manuel. Manuel che “mamma mia, stavo per baciarla….. AVEVO LA SCUSA”. Davide che se a ride.

Giucas che pensa ai capelli. ✨POETIC ✨CINEMA ✨ #gfvip pic.twitter.com/cxOwbeZF9x — BadgalVale (@badgalvale) October 7, 2021

Secondo alcuni, Manuel avrebbe di fatto ammesso di essere attratto da Soleil, confessando l’istinto di baciarla. Secondo altri, invece, l’ex nuotatore è stato solo vittima di uno scherzo mal riuscito, pensando che fosse Lulù a volergli regalare una delle sue tante coccole quotidiane.