GF Vip, interviene la madre di Soleil: “Vorrei che Alex Belli si allontanasse da mia figlia”

La madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, è intervenuta sulla situazione al GF Vip e ha espresso il desiderio di vedere Alex Belli lontano da sua figlia.

La madre di Soleil Sorge, Wendy Kay, è intervenuta sulla situazione al GF Vip e ha espresso il desiderio di vedere Alex Belli lontano da sua figlia.

GF Vip, interviene la madre di Soleil: le parole su Alex Belli

Soleil Sorge e Alex Belli continuano a far parlare di loro e del loro rapporto, animando le puntata del Grande Fratello Vip.

I telespettatori si sono appassionati alla loro storia e al triangolo formato dai due concorrenti e da Delia Duran, la moglie di Alex Belli. Wendy Kay, la madre di Soleil, ha deciso di intervenire sulla situazione, esprimendo al sua opinione a riguardo. Wendy, in difesa della figlia, ha scritto delle parole molto dure nei confronti di Alex Belli e si è apertamente schierata contro di lui.

GF Vip, interviene la madre di Soleil: “Vorrei che si allontanasse da mia figlia”

La madre di Soleil, commentando alcuni post su Instagram, ha espresso il suo volere di vedere Alex Belli lontano dalla figlia. Per la donna l’attore dovrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. “Alex basta, non ti sopporto più” ha scritto la mamma di Soleil. “Vorrei che si allontanasse da mia figlia” ha aggiunto. Alex e Soleil si sono scambiati diverse effusioni. L’attore si è più volte dichiarato dicendo di non poter fare a meno di amarla e parlando addirittura di “poliamore” e del fatto che si senta innamorato di due persone contemporaneamente.

Soleil ha spiegato di non essere interessata a costruire un rapporto con Alex Belli che vada oltre l’amicizia.

GF Vip, interviene la madre di Soleil: la reazione della donna

La reazione della donna all’indecisione di Alex Belli e alle sue parole è stata molto dura. Wendy Kay preferirebbe che lui lasciasse la casa del Grande Fratello Vip, per vederlo lontano da sua figlia. Mamma e figlia hanno un legame molto forte e la Kay è molto orgogliosa della 27enne.

Le due hanno partecipato insieme all’ottava edizione di “Pechino Express“.