GF Vip, Ivana Mrazova è pronta a entrare: l'indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Ivana Mrazova potrebbe presto entrare nella casa del GF Vip 7 per avere un confronto con il suo ex, Luca Onestini, o essere una nuova concorrente del reality show.

Ivana Mrazova al GF Vip

Nel 2020 Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono detti addio dopo quasi 3 anni d’amore e, di recente, il modello ha confessato al GF Vip i motivi per cui lui e la modella si sarebbero lasciati, ribadendo l’affetto nei suoi confronti. Secondo i rumor in circolazione Ivana Mrazova potrebbe entrare presto all’interno del programma o come nuova concorrente ufficiale o per avere un confronto con lo stesso Luca, con cui non si è mai chiarita faccia a faccia dopo la loro inaspettata rottura.

In tanti si chiedono se un giorno tra i due ci sarà un ritorno di fiamma e se proprio il reality show che li aveva fatti incontrare potrà farli riavvicinare.

“Lei è una bellissima persona, quando eravamo insieme ridevamo come pazzi. Ci piacevano e ci facevano ridere le stesse cose, questo non mi è mai più capitato. Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti e lo sono stati anche per noi.

Diciamo che non abbiamo superato un ostacolo sul nostro percorso. Però posso solo dire cose belle su di lei, che per me è una donna premurosa, un angelo, una ragazza davvero gentile, buona ed educata“, ha dichiarato Onestini sulla sua celebre ex.

Nella casa del GF Vip Nikita Pelizon non ha nascosto la sua attrazione verso il modello che, però, ha affermato di non ricambiare i suoi sentimenti. A seguire Nikita si è sfogata in confessionale per quanto accaduto e a stento ha trattenuto le sue lacrime.