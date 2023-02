GF Vip, Ivana svela a Nikita se vuole tornare con Onestini

Entrata al GF Vip come ospite, Ivana Mrazova ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan.

Tutti vogliono sapere se, dopo la rottura avvenuta oltre un anno fa, tornerà insieme a Luca Onestini. La diretta interessata ne ha parlato direttamente con Nikita Pelizon.

Ivana Mrazova e Luca Onestini torneranno insieme? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che la modella ha accettato di entrare al GF Vip come ospite. Finita la puntata del reality, la modella si è fermata a parlare con Nikita Pelizon e ha chiarito se vuole tornare con Luca o meno.

La Mrazova, senza giri di parole, ha ammesso:

“Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno”.

Ivana ha ammesso che lo scopo della sua presenza al GF Vip non è tornare insieme a Luca, ma i fan lo sperano comunque.

Davanti alla confessione di Ivana, Nikita ha fatto un discorso molto maturo:

“Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te. Credo di sì lo vedo e penso questo. Lui ha detto parole forti ‘lei è la mia ultima’. Quindi penso che ci sia ancora un forte sentimento. Io spero che stando qua si sistemino le cose tra voi, a prescindere da tutto. Però spero questo, vediamo dai. Perché quando lui ha letto la tua lettera, ho visto nei suoi occhi proprio un desiderio e questa è la cosa importante. A prescindere da quello che è successo in puntata e dal fatto che io sto ancora male per quella situazione. Perché non volevo che succedesse tutta quella roba lì che hai visto”.