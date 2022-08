GF Vip, Jane Alexander distrutta dal reality: l'attrice confessa che a causa del programma non ha più lavorato.

Jane Alexander è stata una delle protagoniste della terza edizione del GF Vip e, a distanza di anni, ha fatto una confessione piuttosto amara. L’attrice ha rivelato che a causa del reality più spiato d’Italia non ha più lavorato.

GF Vip: Jane Alexander distrutta dal reality

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Jane Alexander è tornata a parlare della sua esperienza al GF Vip. L’attrice, diventata famosa per il ruolo nella fiction Elisa Di Rivombrosa, ha partecipato alla terza edizione del reality più spiato d’Italia in versione ‘Very Important Person’. Sul piano personale, è stata una bellissima avventura, ma sul fronte lavorativo ne è uscita distrutta. Ha ammesso:

“Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.

Jane ha confessato che, a causa del GF Vip, nessuno l’ha più contattata per lavorare come attrice.

La delusione degli ex Vipponi

Oltre al lavoro, la Alexander è rimasta delusa anche dal comportamento degli ex Vipponi che hanno condiviso con lei l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. Jane ha raccontato:

“Non parlerei di cattiveria, ma ci sono rimasta male nel prendere atto che le persone con cui avevo legato, fuori si sono dimostrate compleatmente diverse. Il fatto è che ci sono quelli che entrano con un piano, un obiettivo, un’idea precisa. Io non avevo nessuna idea”.

Nonostante tutto, l’attrice è grata al GF Vip perché le ha concesso di fare un vero e proprio viaggio dentro se stessa. “L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo“, ha ammesso Jane.

La frecciatina ad Elia Fongaro

Nel corso della sua avventura al GF Vip, la Alexander ha perso la testa per Elia Fongaro, arrivando a lasciare in diretta tv il compagno storico Gianmarco Amicarelli. Con la fine del reality, il flirt con l’ex Vippone si è sciolto come neve al sole e l’attrice è tornata tra le braccia del fidanzato.

In merito alla love story con l’ex gieffino, Jane ha tuonato: