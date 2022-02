GF Vip, Jessica ha ricevuto una proposta "bollente" da Barù: di cosa si tratta?

Nonostante le premesse, Jessica Selassié e Barù potrebbero diventare la prossima coppia del GF Vip. La principessa etiope, confidandosi con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ha rivelato che il nobile toscano le ha fatto una proposta “bollente”.

GF Vip, Jessica: la proposta di Barù

La situazione tra Jessica Selassié e Barù potrebbe vedere presto un miglioramento. La principessa etiope ha confidato ad Alessandro Basciano e Sophie Codegoni di aver ricevuto una proposta dal nobile toscano. “Se vuoi venire a darmi la buonanotte…“, le avrebbe detto il “Vippone”. Jessica, ovviamente, ha iniziato a farsi dei film sugli sviluppi che avrebbe potuto prendere la serata. Incapace di prendere una decisione, ha chiesto aiuto ai due compagni d’avventura.

I consigli di Alessandro e Sophie

Mentre Sophie le ha consigliato di giocare ancora un po’ con Barù, Alessandro le ha detto di andare al sodo una volta per tutte. “Io andrei, metterei le cose in chiaro. Se lui si avvicina, prendi e te le ne vai“, ha suggerito Basciano. Jessica, in confusione come non mai, ha fatto notare agli amici che è la prima volta che il nobile toscano la invita in camera da letto con lui.

La proposta di Barù è seria o è l’ennesimo giochino? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fan dela Selassié.

La strategia di Jessica Selassié

Dopo la proposta di Barù, Jessica è andata in confusione. La ragazza, negli ultimi giorni, ha cambiato strategia e ha cercato di stargli lontana il più possibile. A quanto pare, la tattica ha funzionato perché è la prima volta che il nobile toscano la invita a trascorrere del tempo insieme sul letto.

I due riusciranno ad abbandonarsi alla passione? Anche se i fan dei Jeru ci sperano, il “Vippone” sembra lontano anni luce dall’uomo romantico che vorrebbe la dolce Jessi.