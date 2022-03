GF Vip, Jessica Selassié in lacrime per Barù: i Jerù sono finiti ancora prima di iniziare.

Il GF Vip sta per chiudere i battenti e per qualcuno dei concorrenti sarà una finale leggermente amara. Stiamo parlando di Jessica Selassié che, al termine dell’ultima diretta, è finita in lacrime a causa di Barù. La principessa etiope è delusa dal nobile toscano e il loro rapporto sembra giunto al capolinea.

GF Vip: Jessica in lacrime per Barù

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Jessica Selassié ha ricevuto una brutta batosta da Barù. La principessina etiope ha avuto modo di vedere un confessionale del nobile toscano ed è rimasta senza parole dal suo attacco. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha tuonato:

“Non me ne frega un ca**o di fare flirt qui dentro e lo dico dal giorno uno del mio GF Vip. Anzi che vadano a fare in c**o quelli che fanno le storielle qui dentro. Sono loro a cercare storie d’amore qui per dire qualcosa. Mi dicono che sono stratega, ma se lei mi sta dietro da due mesi e non ho mai fatto nulla… Poi sta cosa delle principesse, ma basta dai. Anche se vieni da una famiglia nobile c’è bisogno di dire che sei una principessa? No, i nobili non dicono che sono principesse o marchesi. La trovo una cosa burina e di marketing. Che ca**o me ne frega se sei una principessa. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri e stallieri che si sono fatti una contessa”.

Uno sfogo che, anche se con termini forti, è terribilmente veritiero.

Lo sfogo di Jessica

Al termine della diretta del GF Vip, Jessica è finita in lacrime. Parlando con Delia Duran e Giucas Casella ha ammesso:

“Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega”.

La Selassié è delusa e non riesce a credere che Barù sia stato in grado di attaccarla in quel modo.

I Jesù sono finiti

Alla conclusione del GF Vip mancano pochissimi giorni e una cosa è certa: i Jerù sono finiti ancora prima di iniziare. Jessica, sempre in lacrime, ha concluso: