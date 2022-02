GF Vip, Jessica prova a baciare Barù: la reazione del nobile toscano non piace ai fan dei Jerù.

Jessica Selassié, visto che il GF Vip sta per finire, ha deciso di giocarsi tutte le sue carte per conquistare Barù. La principessa etiope ha provato a baciare il nobile toscano, ma la reazione dell’uomo non è piaciuta ai fan.

GF Vip: Jessica prova a baciare Barù

Fin dal primo momento in cui Barù ha messo piede nella casa del GF Vip, Jessica Selassiè si è sentita attratta da lui. Il nobile toscano, dal canto suo, ha immediatamente chiarito le sue intenzioni. L’uomo non si sente pronto per vivere una relazione seria, motivo per cui ha cercato di allontanarla in ogni modo. Nonostante tutto, Jessica non ha mai mollato la presa. Negli ultimi giorni, però, anche Barù è sembrato diverso, quasi propenso ad avere una love story.

Forse, proprio per questo motivo, la Selassié ha provato a baciarlo, ma la sua reazione ha lasciato senza parole i fan.

Barù rifiuta Jessica

Barù, davanti allo slancio passionale di Jessica, l’ha rifiutata. Senza imbarazzo, il nipote di Costantino Della Gherardesca l’ha spostata, lasciandola come una pera cotta. E’ bene sottolineare, però, che il bacio è scattato durante un momento divertente. Allo stesso tempo, il nobile toscano avrebbe comunque potuto reagire in modo diverso.

Insomma, pare proprio che questa coppia “non s’ha da fare”.

Il discorso di Barù

Poco prima del tentativo del bacio da parte di Jessica, Barù ha fatto un discorso che lascia poco spazio ai dubbi. Palrnado proprio con la diretta interessata, ha dichiarato:

“Mi sembra che la nostra amicizia così funziona o mi devo allontanare sennò te la prendi? Sì, tutto il giorno… E non mi porta questo e non mi fa la pasta… Sì, stai scherzando fino a un certo punto. Ma lo sento che c’è un po’ di pesantezza. Non è solo uno scherzo. No, perché altrimenti mi allontano. Non voglio che ci rimani male. Sennò oggi facevo la pasta con le cipolle e l’aglio senza fare il riso, per esempio… Per essere carino… Non è che quello vuol dire che… Una carineria”.

Poi, parlando con Soleil Sorge, Barù ha ribadito che Jessica è solo un’amica e, anche fuori dal GF Vip, non vorrebbe avere una relazione con lei.