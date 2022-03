GF Vip, Jessica Selassié ruba le creme di Soleil: i fan della Sorge si scagliano contro di lei.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha abbandonato in modo del tutto inaspettato il reality. Jessica Selassié, mentre aiutava Davide Silvestri a fare le sue valige, ha rubato alcune creme all’influencer italo-americana. Il gesto ha fatto infuriare i fan.

GF Vip: Jessica ruba le creme a Soleil

Soleil Sorge è stata eliminata dal GF Vip in modo del tutto inaspettato. L’influencer italo-americana ha perso il televoto flash con Davide Silvestri e ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale. Nessuno si aspettava la sua uscita, neanche lei. Tanto che, prima della diretta, non aveva neanche preparato i bagagli. Appena i riflettori si sono spenti, Davide e Jessica Selassié sono stati incaricati di preparare le valige di Soleil, ma nel farlo la principessina ha messo a segno un colpo che non è affatto piaciuto ai fan.

Ha rubato delle creme della Sorge, sostenendo che lei le può ricomprare quando vuole.

Il furto non piace ai fan

“Queste le può ricomprare, teniamocele“, ha esclamato Jessica mentre metteva a segno il furto. Sia chiaro, non si tratta di un gesto fatto di nascosto, ma in molti l’hanno comunque visto come irrispettoso. La Selassié ha deciso in completa autonomia di tenere per sé alcuni prodotti di bellezza di Soleil, ma sapeva di essere ripresa dalle telecamere.

Pertanto, non si può parlare di un vero e proprio furto. A quanto pare, però, i fan della Sorge non la vedono allo stesso modo. La stessa mamma di Soleil, ad esempio, ha condiviso sui social il video incriminato, in cui si vede Jessica prendere possesso delle creme della figlia. “Ma che pezzente che è questa, oh?“, scrive un fan della influencer italo-americana.

Le polemiche su Jessica Selassié

Oltre alle creme rubate a Soleil, Jessica è finita al centro delle polemiche per un altro motivo.

La principessa etiope, come fatto da sua sorella Lulù, ha dichiarato di voler vincere il montepremi del GF Vip per aiutare la sua famiglia. Nulla di male, se non fosse che a queste parole ha fatto seguito uno strano discorso sul cachet. Jessica si è lamentata che tra lei e altri Vipponi ci sono differenze di guadagni sostanziali. Fortunatamente, Manila Nazzaro ha provato a farla ragionare.