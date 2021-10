Gf Vip, Jessica Selassié critica Rosalinda Cannavò: “Falsa, ha sempre recitato”

Durante una chiacchierata con le altre Vippone, Jessica Selassié ha confessato di non aver apprezzato per nulla Rosalinda Cannavò al Gf Vip 5

Per i Vipponi è inevitabile il confronto con le edizioni passate del reality, in merito alla quali possono emergere anche dei sani sentimenti di competizione. Così anche quest’anno diversi concorrenti hanno nominato per esempio Tommaso Zorzi, per il quale sono state spese belle parole.

Nelle scorse ore, tuttavia, Jessica Selassié si è trovata a fare delle critiche su Rosalinda Cannavò, ex protagonista indiscussa del Gf Vip 5.

Jessica Selassié commenta duramente Rosalinda Cannavò

La principessa etiope ha dunque ammesso che secondo lei l’ex volto della Ares è una falsa e che dentro la casa avrebbe sempre recitato. “Mi piacevano quasi tutti, tranne alcuni. Ad esempio una che non mi è piaciuta per niente è Rosalinda Cannavò […].

Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro“. Se Clarissa è apparsa d’accordo con la sorella maggiore, Francesca Cipriani ha invece replicato che a lei Rosalinda piaceva tanto.

Jessica: “Quella che non mi è piaciuta proprio l’anno scorso è Rosalinda, falsa dal primo giorno” Clarissa: “Si falsa” Voi invece Campionesse Mondiali di Onestà a partire dalla Laurea vero? ⚰⚰ #gfvip — Chuck D (@penemy87) October 5, 2021

Jessica era l’unica che sopportavo delle sorelle.

Ma ha toccato il tassello sbagliato.

Rosalinda non si tocca cara.

… Ne devi mangiare di cereali sotto marca 😂#gfvip #zengavo #rosalinda pic.twitter.com/3mxPhuA2Ce — regina della falsezza 🍹 (@tachiflueoki) October 6, 2021

Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan sui social, che hanno sottolineato come Jessica si sia forse spinta un po’ troppo oltre con le citriche.