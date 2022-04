GF Vip, Jessica Selassiè in diretta Instagram: “Ecco perché ho unfollowato Barù…”

In una diretta Instagram, la vincitrice del GF Vip Jessica Selassiè ha deciso di raccontare ai fan perché ha “unfollowato” il food blogger Berù.

In occasione di una diretta Instagram, la vincitrice della sesta edizione del GF Vip, Jessica Selassiè, ha deciso di spiegare per quale motivo abbia deciso di non seguire più sui social Barù, nonostante l’intenso legame che si era instaurato tra i due all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Nel rispondere alle domande dei fan, la principessa di essere rimasta molto turbata dopo le ultime dichiarazioni recentemente rilasciate dal food blogger a Verissimo.

A questo proposito, infatti, Jessica ha dichiarato: “Perché ho tolto il segui a Barù? Perché non sono d’accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto il suo e gli ho tolto il segui. Non mi va di creare cose… perché non mi va – e ha aggiunto –. Ma non voglio parlare di lui perché questa è la mia diretta“.

Il rapporto tra Manuel e Lulù e i ringraziamenti al fandom

Nella diretta Instagram, poi, la vincitrice del GF Vip ha parlato anche della relazione tra Manuel e la sorella Lulù e ha voluto ringraziare il suo fandom: “Voglio rassicurare che tutti stiamo bene, anche Lulù e Manuel stanno bene. È sempre grazie a voi se io sono qui e sono quello che sono, quindi grazie. Io adoro i Jerù, sono super ironici e spero non vadano a chiudere l’hashtag perché sono molto divertenti e ci tengo a precisare che io ho due fandom: #JessVip e #Jeru“.

A proposito della sorella Lulù e delle sue seguaci note come “fatine”, Jessica ha affermato: “Ci sono delle fatine che mi odiano perché pensano che io odi Lulù, le mie sorelle sono la mia vita e se litighiamo dura 5 minuti e viviamo sotto lo stesso tetto anche qui. Come potrei mai parlare con Lulù per una settimana per colpa di terzi? Il mio amore per le mie sorelle è infinito e incondizionato. Non voglio che le mie fandom litigano con le fatine. A prescindere loro sono la mia famiglia e se amate me dovete amare anche la mia famiglia“.

Jessica e il ritorno alla normalità dopo il GF Vip

Infine, Jessica Selassiè ha raccontato come ha trascorso il primo mese di ritorno alla normalità, vissuto dopo la vittoria conquistata al Grande Fratello Vip.

La principessa, invatti, ha rivelato: “I primi tre giorni avevo i paparazzi sotto casa e non volevo uscire perché avevo un po’ di ansia. Ma adesso, quando sto per strada e le persone ti salutano è molto bello ed io non ero abituata. Vedere questo calore è molto bene ma non sono abituata vedere così tanta gente attorno a me“.