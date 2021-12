Gf Vip, Jessica Selassié quanto spende in un mese per vivere? Vecchie dichiarazioni fanno discutere

Vecchie dichiarazioni di Jessica Selassié, ex protagonista di "Riccanza" su MTV, sono tornate a circolare sul web e cominciano a fare discutere.

Al fianco delle sue sorelle si è fatta consocere al grande pubblico. Nella casa più chiacchierata (e discussa) d’Italia ha mostrato il suo lato più dolce, quello più maturo, ma anche quello più grintoso e divertente, non nascondendo i momenti difficili e gli attimi di sconforto.

Le Princess hanno raccontato un po’ di sé e della loro storia e ora nella casa del Gf Vip sono rimaste in due. L’esperienza si è già conclusa per Clarissa, ma non per Lulù – sempre vicinissima a Manuel – e Jessica, della quale sono riemerse vecchie dichiarazioni che fanno discutere. Di cosa si tratta?

Gf Vip, Jessica Selassié quanto spende in un mese?

Alcuni già la conoscevano, altri (forse la maggior parte) l’hanno vista per la prima volta tra le mura di Cinecittà, dove hanno imparato a conoscerla e apprezzarla.

Tuttavia, a distanza di mesi dall’inizio della sua avventura nel reality, sono emersi alcune vecchie dichiarazioni di Jessica Selassié. Presentandosi a “Riccanza”, la principessa che vive nel cuore di Roma aveva rivelato quanto spende in un mese.

Jessica Selassié quanto spende in un mese? Le sue parole

“Prima abitavo con mio fratello, ora vivo in centro a Roma, mi sono trasferita da sola in un appartamento che si affaccia su Piazza di Spagna ed è tutta un’altra cosa. Per ora vengo mantenuta dai miei genitori. La mia eredità resta lì e non la tocco”. Con queste parole Jessica Selassié si era presentata in un breve video per il famoso programma di MTV, “Riccanza”.

Poi la rivelazione che fa discutere: Jessica, infatti, aveva confessato di spendere “più o meno 100mila euro al mese”.

Jessica Selassié quanto spende in un mese? Le critiche

Sul web ha iniziato a circolare il vecchio video che vede protagonista Jessica Selassié. Il filmato risale a qualche anno fa e la situazione della gieffina potrebbe essere diversa rispetto a quella descritta un tempo.

Tuttavia, non sono mancate le critiche da parte di molti telespettatori, che probabilmente non sapevano che la giovane vippona si era già fatta conoscere sul piccolo schermo, a “Riccanza”. In tanti le hanno rivolto alcune critiche, non apprezzando chi ostenta la propria ricchezza, proprio quando sempre più persone affrontano le difficoltà di privazioni e povertà.