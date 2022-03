GF Vip, Jessica Selassié sulla finale: “Io ci tengo per i soldi, del titolo non me ne frega niente”

La finale del GF Vip si avvicina e Jessica Selassié ha rivelato il motivo per cui ambisce a vincere: le sue parole hanno fatto infuriare Manila Nazzaro.

Jessica Selassié rivela il motivo per cui vuole vincere

La finale di questa edizione del Grande Fratello Vip è prevista per il 14 marzo, data in cui scopriremo finalmente il vincitore dopo mesi di attesa nella Casa. Tra i concorrenti rimasti c’è la principessina etiope Jessica Selassié, che ha ridosso del rush finale ha deciso di esporsi sul motivo per cui ambisce al primo posto:

«Io ci tengo, perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente».

La risposta di Manila Nazzaro

Anche l’ex modella e conduttrice Manila Nazzaro è in corsa per il montepremi, ma ha voluto fare un appunto:

«Ho visto un accanimento brutto per questa finale. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come: devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi. Questa roba è davvero scorretta. Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce».

Un motivo reputato banale, insomma, quello di Jessica agli occhi di Miss Italia 1999.