GF Vip, Jessica Selassié svela retroscena inaspettato su Samy: cosa è successo

Jessica Selassié dopo l'eliminazione del modello Samy si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 8 ottobre con l’ottava puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito all’eliminazione di Samy Youssef. Una scelta, quella del pubblico a casa, che sembra essere stata particolarmente gradita da Jessica Selassié che dopo l’eliminazione del modello si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Ecco cosa è successo.

Jessica Selassié, l’eliminazione di Samy

Dopo l’ottava puntata del Grande Fratello Vip, gli inquilini della casa più spiata d’Italia si sono riuniti per commentare quanto successo in diretta. Tra le questioni che hanno attirato particolare interesse si annovera l’uscita di Samy Youssef dal programma. Proprio del modello ha parlato Jessica Selassié che nel corso della notte, come riporta Biccy, ha confessato ad alcuni compagni di avventura di essere contenta della scelta fatta dal pubblico.

Jessica Selassié, le dichiarazioni sul modello

In particolare Jessica Selassié ha dichiarato: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa. Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me.

Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo. Poi però ha iniziato a chiedermi ‘ma la notte le telecamere sono accese?’, ‘ma quando ci portano nella love boat?’, lui voleva farmi intendere chissà che cosa”.

Jessica Selassié, rivelazione inaspettata

Ma non solo, Jessica Selassié sembra non essersi risparmiata, cogliendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. In particolare ha affermato di sentirsi infastidita dai modi di fare del modello, sottolineando come, a suo avviso, sia un falso. “Mi metteva la coperta sopra la faccia a me dava fastidio, voleva far intendere chissà cosa.

Una sera, ad una festa, abbiamo ballato insieme e non c’ha minimamente provato. Poi mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere. Ma non era entrato single? È solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta solo a rosicà”. Per poi aggiungere: “Diceva ad Alex di essere falso, ma il primo falso era lui”.