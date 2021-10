GF Vip, Jo Squillo: “Katia si sente la primadonna, ma siamo tutte uguali”

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito all'ennesimo confronto tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 29 ottobre con la quattordicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito all’ennesimo confronto tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli. Ecco cosa è successo.

Jo Squillo e Katia Ricciarelli, scontro tra le due vip

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha deciso di nominare Jo Squillo, sottolineando come non le sia piaciuto come si è comportata nella discussione con Carmen Russo. Uno scontro, quello tra Jo Squillo e Katia Ricciarelli, di cui si è parlato anche nel corso della tredicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti del reality, infatti, sono state invitate dal conduttore a raggiungere la Mistery Room, con la Ricciarelli che ha affermato: “Se tu vuoi che io parli con te devi rispondermi perché mi hai minacciata, spiegala a una povera cretina che non capisce le cose”.

Jo Squillo, dal suo canto, aveva replicato: “Ho una lista di cose. (…) non è che io ho tante cose su di te, ma nel senso che ci sono piccole cose che non ci vanno bene sulla tua persona, ma non le dico per rispetto. Abbiamo cose più importanti su cui interagire. Ho sempre parlato benissimo di te e ti ho difeso”.

Jo Squillo e Katia Ricciarelli, la quattordicesima puntata del GF Vip

Sempre del rapporto tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo si è parlato nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip. In particolare è stata mostrata una clip, in cui Jo Squillo, in lacrime, si è lamentata di essere stata additata come una bugiarda: “Tutti dicono amore, amore, che ipocrisia. Katia si sente la primadonna, ma siamo tutte uguali. Mi tratta male, mi mette i piedi addosso, è scorretta”. La Ricciarelli, dal suo canto, ha spiegato che se il suo modo schietto di esprimersi non è apprezzato, è pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

La cantante ha infatti affermato: “Ti posso assicurare che non ho fatto sberleffi alle spalle di Jo, finiamola con questa storia. Se devo dire qualcosa lo dico davanti. Io non sono regina. Quando mi alzo al mattino, vado a lavare i piatti. Non mi vado a truccare prima di lavare i piatti. Se la mia franchezza non piace, cosa devo fare? Datemi la valigia che vado a casa”.

Jo Squillo, lo sfogo della concorrente del GF Vip

Ma non solo, interpellata da Alfonso Signorini, Jo Squillo si è sfogata dicendo: “Katia mi ha dato della bugiarda, voglio essere rispettata perché anch’io ho 40 anni di storia dietro. Sullo sberleffo l’ho sentito. Ci sono delle caz**te che possono essere sentite di più in certi momenti. Chi sono gli ipocriti della casa? Quasi tutti. Il gioco qui è non farsi votare. Per non farsi votare devi raccontare armonia e dolcezza. Amore, amore, amore e poi ti votano. Ho chiesto un pochino più di franchezza”.