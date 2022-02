GF Vip, Kata Ricciarelli abbandona la Casa? La soprano prepara le valigie e i fan vanno in confusione.

Katia Ricciarelli pronta ad abbandonare il GF Vip? Sembra che la soprano, nelle ultime ore, abbia iniziato a preparare le valigie e alcuni regali da lasciare ai compagni d’avventura che le sono entrati nel cuore.

GF Vip: Katia Ricciarelli abbandona la Casa?

Dopo ben cinque mesi, l’avventura di Katia Ricciarelli al GF Vip potrebbe essere arrivata a conclusione. La soprano, nonostante i tanti scivoloni, è stata una grande protagonista del reality. Ha saputo mettersi in gioco, cosa non scontata vista l’età e il caratterino. Nelle ultime ore, l’ex moglie di Pippo Baudo, stupendo i telespettatori, ha iniziato a preparare le valigie. Questo dettaglio ha subito attirato l’attenzione di quanti stavano seguendo la diretta su canale 55 del digitale terrestre.

La domanda, quindi, è nata spontanea: la Ricciarelli si sta preparando per abbandonare il GF Vip?

Katia prepara le valigie e alcuni regali

Non solo le valigie, Katia ha preparato anche alcuni regali da lasciare ai compagni d’avventura che le sono entrati nel cuore. Si tratta di quadri firmati da lei. Parlando con Soleil Sorge, inoltre, ha ammesso di averne fatto uno anche per la produzione del GF Vip. Non sa se portarlo con sé quando arriverà in studio oppure consegnarlo in un secondo momento.

Insomma, questi dettagli fanno pensare che la soprano sia vicinissima all’uscita.

L’abbandono della Ricciarelli è reale?

E’ bene sottolineare che non possiamo essere certi dell’abbandono di Katia. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, infatti, la soprano era al televoto come possibile prima finalista. La Ricciarelli, all’oscuro di ciò, aveva già preparato le valigie. Pertanto, è possibile che i bagagli che i fan hanno visto nelle ultime ore siano gli stessi della scorsa diretta.

Per avere qualche certezza non possiamo fare altro che attendere la prossima messa in onda del reality più spiato d’Italia.