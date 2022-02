GF Vip, Katia contro Lulù: “Pidocchiosa”

GF Vip, Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié: ennesimo scivolone della sovrano.

Ennesimo scivolone di Katia Ricciarelli al GF Vip. La soprano, confidandosi con l’amica Soleil Sorge, si è scagliata contro Lulù Selassié, etichettandola come “pidocchiosa“. A cosa si riferisce la “Vippona”?

GF Vip: Katia contro Lulù

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli si scaglia contro Lulù Selassié, ma negli ultimi tempi i rapporti sembravano essere tornati distesi.

Eppure, dopo la diretta di lunedì 7 febbraio 2022, la soprano è tornata a riservare parole poco carine alla principessa etiope. Parlando con l’amica Soleil Sorge, Katia ha tirato in ballo un video su Lulù che è andato in onda durante la puntata. Nel filmato in questione, la fidanzata di Manuel Bortuzzo si lamentava per non essere stata scelta come concorrente candidata alla finale. Il motivo? Sembra che abbia bisogno dei soldi in palio per la vittoria del GF Vip per “sfamare” la sua famiglia.

Le parole di Katia Ricciarelli

Katia, riferendosi al filmato, ha tuonato:

“Hai sentito Lulù quando ha detto che vuol guadagnare i soldi per la famiglia? Io non sapevo neanche quanti soldi ci fossero e poi, comunque, non si fa così. Pidocchiosa proprio no?”.

La Ricciarelli ha definito Lulù una “pidocchiosa“. I fan della Selassié, neanche a dirlo, si sono immediatamente scagliati contro la soprano. Eppure, anche se si è espressa in modo poco carino, le parole di Katia dovrebbero indurre ad una riflessione.

Qual è la condizione economica dei Selassié?

Partendo dal fatto che il termine “pidocchioso” indica una persona taccagna, quindi attaccata ai soldi, non è questa la riflessione indotta dalle parole della Ricciarelli. Lulù ha raccontato a Miriana Trevisan di avere problemi economici. Eppure, le sorelle Selassié hanno più volte ammesso di aver vissuto anni fa in ristrettezze, mentre adesso stanno bene. A questo punto, la domanda sorge spontanea: qual è la verità? Sbirciando i canali social delle principesse, non sembra che le ragazze abbiano bisogno di soldi.

Qualcuno, addirittura, sostiene che le tre vadano in giro accompagnate dall’autista. Alla luce di ciò, magari Katia è stata troppo dura, ma potrebbe non avere tutti i torti.